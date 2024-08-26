看來退役球星「狼王」賈奈特擺明就是看衰公鹿「字母哥」阿提托康波！賈奈特最近上到前塞爾提克球星皮爾斯的播客節目討論東區新球季最強球員，當皮爾斯問到阿提托康波是否算是東區最好球員，賈奈特毫不客氣回應，「有恩比德在，你不能這樣說，另外還有塔圖。」

甚至皮爾斯繼續追問賈奈特如何評價阿提托康波表現，賈奈特回答，「他可能是那邊第4好的球員，我的意思是東區第4好球員？」這番評論隨即引發網友狂酸，賈奈特是害怕阿提托康波的未來成就會超越自己，所以才會故意說出這些話刺激阿提托康波。

畢竟目前29歲的阿提托康波，跟賈奈特的生涯成就已經相差不多，甚至部分成就超越了賈奈特，兩人除了同樣拿過1次總冠軍，字母哥卻拿到賈奈特沒拿過的總冠軍賽MVP，年度MVP次數也是字母哥多出1次，入選年度第一隊也以6對4領先賈奈特。

除此之外，賈奈特說阿提托康波是東區第4好，扣除恩比德與塔圖，那麼還有1人是誰？賈奈特也故意沒說清楚，或許在他心中，包含剛從快艇跳槽七六人的保羅喬治，或是尼克布朗生、騎士米契爾、魔術班凱羅等其中一人仍比字母哥出色，問題是賈奈特為何不說出來。