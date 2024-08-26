三星為了與台積電競爭大絕盡出，根據《韓國經濟日報》報導，三星計畫採用最新「背面電軌」（BSPDN，又稱「晶背供電」）晶片製造技術，能讓2奈米晶片的尺寸，相比傳統前端配電網絡（PDN）技術縮小17%。
三星代工製程設計套件（PDK）開發團隊副總裁Lee Sungjae近期向大眾揭露BSPDN細節，BSPDN相較於傳統前端配電網絡，可將晶片效能、功率分別提升8%、15%，而且三星預定在2027年量產2奈米晶片時採用BSPDN技術。
BSPDN被稱為次世代晶圓代工技術，該技術主要是將電軌置於矽晶圓被面，進而排除電與訊號線的瓶頸，以縮小晶片尺寸。
先進製程競賽白熱化，英特爾則預計今年將BSPDN應用在英特爾20A（相當於2奈米節點）的製程上，該公司稱該技術為「PowerVia」。台積電則計畫在2026年底左右，對1.6奈米以下製程導入BSPDN。
Lee Sungjae也公布次世代GAA製程的計畫及晶片效能，三星將在今年下半年量產基於第二代環繞式閘極（GAA）技術（SF3）的3奈米晶片，並將GAA導入2奈米製程。SF3相比第一代GAA製程，晶片效能和功率提升30%、50%，晶片尺寸亦縮小35%。
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