應中國外長王毅邀請，美國白宮國安顧問蘇利文27至29日訪華。復旦大學國際問題研究院院長、美國研究中心主任吳心伯表示，蘇利文訪華凸顯拜登政府盼繼續保持包括戰略溝通在內的中美高層交往，不希望雙方關係出現巨大動盪。此外，美國也希望在中東局勢上尋求中國合作，並管控美中在科技、經貿上分歧。

大陸上觀新聞報導，中美之間進行戰略溝通，是2022年11月中美元首峇裡島會晤達成的重要共識。自2023年5月以來，王毅與蘇利文分別在維也納、馬爾他和曼谷進行三輪戰略溝通。再加上去年10月兩人在華盛頓的會面，「北京之會」將是二人16個月來第五次會面。

值得一提的是，這將是蘇利文上任近4年來首次訪華，也將是8年來美國白宮國安顧問首次訪華。2016年，歐巴馬政府的時任白宮國安顧問賴斯曾專程來華訪問。

吳心伯指出，蘇利文此訪基於多重背景和考量。首先，拜登任期進入倒計時。拜登政府希望繼續保持包括戰略溝通在內的中美高層交往，不希望中美關係出現巨大動盪。

其次，目前拜登政府在外交上受到很大壓力，烏克蘭危機仍在延宕，以哈停火遲遲不見曙光。在美國大選年背景下，更有不少民主黨支持者反對美國「挺以」。美方希望中國在其關心的問題上提供幫助、進行合作。

最後，中美關係仍被不斷生出的摩擦所困擾─美國在經貿、科技等領域對中國下狠手，包括擬對華加徵關稅、濫用實體清單等出口管制工具遏制打壓中國企業等。因此，蘇利文訪華也將為雙方討論緊迫的關切問題和管控分歧提供機會。

吳心伯還認為，可從三方面評價中美戰略溝通的主要特點及重要意義。王毅和蘇利文二人實質上是兩國最高領導人的代表，其溝通具有權威性，與一般的部長級溝通性質不同。二者的溝通主要討論戰略性問題和宏觀問題，重在加深國家間相互理解和戰略認知，不局限於某些具體問題的談判。

第三，每次戰略溝通達成的共識，會成為接下來一段時間處理中美關係的指南。這些共識也會由雙方各個政府部門去推進落實。