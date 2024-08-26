花蓮縣政府加強校園防災意識，在開學前採購約2100頂全新防災頭套，將送給國小新生作為入學禮，藉此強化學童防災能力；圖為防災頭套使用示意圖。（花蓮縣政府提供／羅亦晽花蓮傳真）

花蓮縣政府強化學童防災能力及身體健康，特別準備防災頭套及訂製餐具組，將送給國小新生作為入學禮；圖為訂製餐具組。（花蓮縣政府提供／羅亦晽花蓮傳真）

花蓮地震頻繁，花蓮縣政府為加強校園防災意識，除定期辦理防災演練，也為學生製作防災頭套，以備不時之需。隨開學日將至，教育處特別採購約2100頂全新防災頭套，將作為國小新生入學禮，藉此強化學童防災能力，同時也贈送訂製餐具組，打造健康的校園生活。

縣長徐榛蔚表示，面對台灣複合式災難及食品安全日益重視，縣府為保障縣內學子安全與健康，特別規畫在新學年開學前準備1份新生禮物，內含防災頭套和訂製餐具組，強化學童的防災能力與日常生活品質。

教育處指出，地震發生時，傳統護頭方式通常是用書本或書包舉至頭頂，防災頭套則可讓人在雙手解放的狀態下，迅速保護頭部並減少因掉落物品或玻璃碎片產生的潛在傷害，若災害來臨時，學生也能騰出雙手自我防護或協助他人，提升校園避難作為。

教育處教育設施科書記湯駿豪指出，此次為113學年度入學新生準備的防災頭套數量約2100份；今年4月國小家長反映部分低年級學童無防災頭套部分，已在6月全數發放完畢。

另項新生禮物則是訂製餐具組，教育處表示，餐具組外層採米褐色防燙塑膠材質，內層為4格不鏽鋼餐盤，符合縣內國小3菜1湯菜單設計原則，能效保留菜餚原味並確保飲食均衡。

教育處還提到，餐具附帶的不鏽鋼筷匙及含蓋不鏽鋼隔熱湯碗，除收納方便，也能保護小一新生打菜時手部的安全；餐袋設計則為正面及側拉兩用提把，並附加可書寫班級、姓名、座號的吊牌，方便學生辨識和攜帶。

教育處代理處長翁書敏指出，此次防災頭套和訂製餐具組的發放工作將在新學年度開學前完成，開啟新生新的學習階段，也讓家長放心，未來會持續關注學童安全與健康，提供優質的學習環境。