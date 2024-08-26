目前道瓊指數期貨微升0.02%，標普500指數期貨漲0.06%，那斯達克100指數期貨漲0.12%。

美國期油漲0.79%，報每桶75.42美元。布蘭特期油漲0.7%，報每桶79.57美元。

紐約12月期金漲79.57，報每盎司2,548.90美元。現貨金漲0.12%，報每盎司2,513.39美元。

亞洲股市方面，日經225指數下挫1.00%，報37,980.65點。韓國KOSPI指數暫漲0.27%，台股漲逾1%。

日圓急升0.51%，報143.64兌一美元，創下8月5日日經指數崩跌以來最高價。聯準會在9月降息已成定局，日本央行總裁植田和男（Kazuo Ueda）上周五赴國會質詢時表示，只要通膨和經濟數據持續符合央行預期，那麼日銀將進一步調升利率的立場就不會改變，再加上中東局勢升溫帶動避險需求，都給日圓帶來提振。

美國聯準會主席鮑爾上周五在傑克森霍爾央行年會上表明「降息時候到了」，美股應聲大漲。

中東局勢可能削弱市場的樂觀情緒。

以色列和由伊朗支持的真主黨（Hezbollah）周日爆發自加薩戰爭以來最激烈的交火。以色列軍方宣稱偵測到真主黨準備展開「大規模」襲擊，因此對黎巴嫩展開了「先發制人」的攻擊行動，以軍戰機成功擊中並摧毀數以千枚瞄準以國的火箭發射器。

真主黨隨後也出動大批無人機和發射數百枚火箭炮襲擊以色列。真主黨領導人Sayyed Hassan Nasrallah表示，真主黨的主要目標是以色列領土內約110公里處的軍事情報基地。這是迄今為止最深入以色列領土的攻擊行動，僅位在以色列第二大城市特拉維夫以北1.5公里處。

Nasrallah周日否認以軍所說「其先發制人的襲擊阻止了真主黨發動更大規模的攻擊」，他強調，該組織有能力「按計畫」發動攻擊。

Nasrallah並表示，真主黨將評估當天早些時候以火箭炮和無人機襲擊以色列軍事目標的影響，然後再決定是否發動進一步的攻擊行動，為遭到暗殺的指揮官Fuad Shukr討回公道。

儘管雙方言詞交鋒仍然激烈，但也表明無意使衝突升級為全面戰爭，中東局勢的後續發展仍有待觀察。