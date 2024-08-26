據外媒報導，共軍殲-16戰機現役數量超過350架，且經過主動相位陣列雷達（AESA）升級、複合材料運用與裝備遠程空對空導彈，此機號稱可與美軍F-15EX戰機媲美，戰略專家、淡江大學國際事務與戰略研究所所長李大中認為，儘管殲-16只是4.5代戰機，但性能依舊強大，「不要小看」，從相關數據來看，它至少不會輸F-15EX。

「我覺得殲-16已經是大陸空軍相對比較成熟的機種」，李大中23日在政論節目《環球大戰線》表示，殲-16 2011年試飛，2016年正式服役，此機和殲-20、殲-10可說是大陸空軍戰機的核心組成。殲-16現正由瀋陽飛機公司穩定生產中，該機最初是以殲-11BS、俄製Su-30為研發版本。

在武裝方面，李大中指出，殲-16配備有一門GSh-30 30mm機砲，並可攜帶「霹靂」系列空對空飛彈、「鷹擊」系列反艦飛彈，而雖然與殲-20第5代戰機相比，殲-16的隱形能力不如前者，不過在進行相關升級後，它仍可被歸類為4.5代戰機，「不要小看這4.5代戰機」。

李大中提到，殲-16升級的重點包括主動相位陣列雷達，這使它可以收到更多方位的即時雷達回波訊號，「速度越快，精準度越高，這是它很重要的一個優點」。此外，先不與F-15EX相提並論，殲-16相較於殲-20，還是有武裝方面的優勢，因為為了實現匿蹤，殲-20必須將武器置於機腹彈艙，殲-16則沒這方面的限制，這使它能攜帶更多的彈藥，此外，它還能再衍生出電戰型號。

因此，李大中認為，儘管F-15EX剛服役不久，但從飛彈數量、作戰半徑、發動機數量、機動性等數據來看，殲-16至少不會輸F-15EX。