日股歷史三次大暴跌！ 跌深反彈力道強

雖然日股回魂，不過相信很多人還是怕怕的，根據Bloomberg資料顯示，日股在歷史上曾經出現過三次，單日急跌超過一成的紀錄，包括1987年全球股災黑色星期一、2008年金融海嘯爆發、2011年日本311大地震，不過分別在之後的1個月、3個月、6個月及1年後，平均漲幅分別達19.3%、16.3%、31.2%及37.6%，可見只要基本面夠好，短期的修正，只是創造出更好的進場時機。

日本股市今年以來表現。資料來源：Google財經

日本經濟除了基本面好，未來展望同樣看好，尤其近年來AI產業大爆發，連帶半導體產業也跟著起飛，像是輝達崛起，也讓台積電等半導體供應鏈，跟著一起水漲船高，不過講到半導體，很多人只想到美國或者是台灣，但還有一個半導體產業大國，就是日本！

日本重壓半導體產業 目標2030全球市占達20%

根據經濟部產業技術司的報告（2023年），1970年代，日本半導體製造業，在全球的市占率一度超過50%，記憶體則超過80%，更是從製造、材料、製程設備到終端產品，日本都具有完整的產業鏈，不過後來被各國超越，直到疫情衝擊下，日本政府積極重建國內的半導體產業鏈，對外招攬台積電等前往設廠，對內由八家日本大企業共同投資，設立Rapidus，目標在2030年將全球半導體製造的市占率提升到20%。

資料來源：SEMI/金屬中心MII-ITIS研究團隊整理(2023/09)

根據日本半導體製造設備協會報告，日本半導體設備受惠政府補貼政策，預期2024年增率17%，達到1.35兆日圓；2025年持續受惠代工投資與記憶體投資復甦，年增率將達30%，達到1.74兆日圓。日本半導體產業的強勁成長力道，也帶動日本半導體指數亮麗的漲升行情，2023年大漲80.1%，超越費城半導體指數的67%，亦優於台灣半導體指數的48%。

日本傳統上強大的科技與工業實力，讓日本企業在半導體設備領域中，在全球具有領先地位，從過去兩年的營收來看，全球前十大的半導體設備與供應商中，日本廠商就佔了四位，半導體設備廠的營收，日本就佔了三成，僅次於美國，實力堅強，更具有不可動搖的優勢。

日股ETF打包一籃子股票 四大產業獲利「面面俱到」

資料來源：各公司財報/金屬中心MII-ITIS研究團隊整理(2023/09)

日本的半導體產業，具有強大的投資潛力，不過重壓單一產業，還是具有極大的風險，想要搭上AI列車，又不想承擔急漲急殺風險的台灣投資人，可以選擇日股原型ETF，其中復華日本龍頭ETF（00949），追蹤NYSE FactSet日本護城河優勢龍頭企業指數，從製造業、五大商社、關鍵半導體、娛樂消費等四大產業龍頭企業，篩選出30檔標的，讓投資日本股市，風險極小化，獲利極大化！

分析00949前十大持股，包括全球第一大車企「豐田汽車」、電子及影音娛樂巨擘Sony、全球第三大半導體設備廠「東京威力科創」、日本第一大商社「三菱商事」、日本第一大綜合電機製造商「日立製造所」等等，既可分散單一產業風險，又有類股輪漲的優勢，攻守兼備，是投資日股ETF的最佳選擇之一。

(文／蔡季伶撰寫提供)

※免責聲明：文中所提之個股內容，並非任何投資建議與參考，請審慎判斷評估風險，自負盈虧。