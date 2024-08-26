從疫情解除封控後，大陸海外留學市場迅速回溫。2025年的留學申請季8月開跑，根據VOA美國之音引述留學仲介說明，因為美中關係惡化、美國大學高校學費增加等因素下，有些人不再把美國當成第一選擇，反而到英國、澳洲、日本留學的受歡迎程度顯著上升。

大陸出國留學人數在2020年因為疫情下跌至45.09萬人，2022年回升至66.12萬人。耶魯大學畢業後在上海從事留學諮詢工作的文森特陳表示，2023年以來，隨著大陸與海外聯繫逐步恢復、國際航班漸漸增加，去年暑假生意已經和疫情前的2019年差不多持平。

文森特陳說，今年春節過後，來諮詢的人更是絡繹不絕。購買留學諮詢服務的人以中產階級父母為主，既有對短期的遊學團感興趣的，也有對攻讀學位感興趣的，甚至還多了不少申請者希望參與一邊留學一邊打工的項目。

文森陳表示，雖然詢問留學美國的人數依然是最多的，但是和往年相比有下降的趨勢，申請英國和澳洲大學人數大幅增加，疫情前比較小眾的日本、南韓、甚至泰國都多了不少人詢問。

據2023年的美國門戶開放報告數據，2023年赴美留學人數達105.7萬，年增11.7％，但大陸留學生繼續下降0.2％，為28萬9526人，比上年減少約600人，佔比也繼續下降至27.4％。

反觀英國高等教育統計局（HESA）數據顯示，2023年在英國讀研究所的大陸學生人數已達8萬8755人，比5年前上漲46.36％；澳洲2023年新核准的大陸學生簽證數量高達7萬834件，比2022年同期成長了42％。同時去年在日本居住的大陸人達82萬之多、比前年增加了6萬人，其中許多是留學生。

在分析趨勢時，文森特認為有兩個主要原因，第一是因為美中關係變差，大陸的媒體對美國報導也多為負面，家長看多了美國槍擊案等報導而擔心安全；也有擔心中美關係不好，大陸人會在美國受到歧視，不好找工作的。

第二個主要原因則是因為美國留學費用昂貴，美國大學收費逐年增加，調查數據顯示，2023／2024學年，美國私立大學的學費比2022／2023學年平均上漲了4％，學生在4年大學期間平均每年要支付4萬1450美元學費，這還沒算上住宿交通食物等生活費用。