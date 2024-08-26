台積電美國亞利桑那州廠挑戰多，雖較日本熊本廠早動工，但受到人才不足及文化差異影響，建廠進度延後，比熊本廠還晚進入量產，成為市場關注焦點。媒體人陳文茜認為，台積電當初選址時沒有做好談判，也沒有學到三星經驗，結果在亞利桑那州碰到人才、水資源問題，全都走進死胡同。

陳文茜在Yahoo TV茜問節目上談到此事，她認為台積電當初被美國「逼去」設廠時沒有做好談判，被要求在亞利桑那州設廠時不應該點頭，應該先表明願意赴美，再提出選擇德州或其他搖擺州賓州，因為鄰近工科及硬體專業的卡內基美隆大學。

陳文茜提到，三星在德州設廠很成功，但台積電沒有學習到三星的經驗，結果亞利桑那州最大的問題是沒有人才，又是美國最熱的地方水也不夠，等於全部都走進死胡同。

此外，陳文茜也透露，當初台積電有人來問她為何美方指定亞利桑那，經點出是搖擺州之後，台積電才恍然大悟，陳文茜說：「後來台積電要徵國際政治或外交的人才，但找了台大政治系或政治研究所的人也不一定懂這些事，所以要去了解三星為什麼成功，而我沒有成功。」

事實上，當時台積電之所以選擇亞利桑那州，普遍認為當地半導體聚落成熟，包括英特爾、高通及恩智浦都有設廠，且台積電是在川普執政時期決定赴美，當時的州長為共和黨人，在政商資源上較具優勢。