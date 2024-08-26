"I never respond to a guy who's never won a championship... He didn't win a college championship, I don't even know if he won a high school championship."



Magic Johnson didn't hold back while responding to Anthony Edwards' comments 👀😳



(via https://t.co/gnCFAy8D5B / IG) pic.twitter.com/8KUrvm4vZw — ClutchPoints (@ClutchPoints) August 25, 2024

灰狼新星愛德華茲先前公開批評過往傳奇球星只有喬丹擁有籃球技術，隨即引發不少NBA名宿回應他的瘋狂言論，湖人傳奇球星魔術強生被《ESPN》名嘴史蒂芬史密斯問到這個問題，他的回應很尖銳，「我不會去回應一個從未拿過冠軍的人，他沒贏過大學冠軍，我甚至不知道他是否贏過高中冠軍。」

愛德華茲當時受訪時這樣說，「我沒看過當時比賽，所以不能做出判斷，人們常說過去比賽比較激烈，我認為這是因為當時球員技術水平較低，喬丹是唯一一個真正具備技術的球員，這也是為何布萊恩會有這麼高的評價，而現在每位球員都掌握了技術。」

想也知道愛德華茲這番話擺明就是在嘲諷當年球星技術欠佳，只是這從一個到現在還沒拿過任何冠軍，也才兩度入選全明星賽、1次獲選年度第二隊的23歲球員口中說出來，說服力明顯嚴重不足，只是愛德華茲早已猖狂一段時間，就連巴黎奧運期間也是爭議言論連連。

所以《ClutchPoints》也貼出魔術強生過往生涯成就，包含12次明星球員、10次年度球隊、5次總冠軍、3次年度MVP、3次總冠軍賽MVP、2次明星賽MVP，更寫，「溫柔提醒大家，魔術強生是當時擁有技術的球員之一。」藉以回嗆愛德華茲的年少輕狂。