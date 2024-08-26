桃園機場捷運昨（25）日深夜近11點出現一名男子，赤裸上半身且精神不穩，從A21站上車，乘客嚇得通報，桃園捷運警察獲報派出3名捷警，過程中男子數度大吼「不要碰我、滾」，但並未有騷擾或傷人情勢，經勸導後於A18站下車，結束一場虛驚。

43歲男子昨晚10點半從機場捷運A21站進站，因裸露上身、穿著長褲和拖鞋，站務人員發現擋下、婉拒進站，豈料男子又趁著人潮刷卡闖入，一路搭上捷運往北，途中不斷喃喃自語，乘客發現後擔心他精神狀況不佳，通報司機員，行控中心立即通知捷警協助。

1名守望捷警先自A18站上車關心，上空男見警察後情緒不穩，數度高喊：「不要碰我！」，甚至大叫要求警察「滾」，捷警柔性勸導後，男子乖乖坐下，另2名捷警也上車協助，3警一路護送和勸導男子，男子稱只是忘了帶上衣出門，因他並無攻擊或騷擾其他乘客，為確保其他旅客安全，隨車戒護至A13站，讓男子自行離站。

桃捷公司指出，依旅客運送規定，若乘客暴露可以拒載，案件發生後已將男子列入關懷名單，未來若進站會特別關心，也呼籲民眾搭乘時要衣著整齊。