杜普蘭提斯8月6日在巴黎奧運改寫世界紀錄。（美聯社資料照）

瑞典飛人杜普蘭提斯（Armand Duplantis）在巴黎奧運連霸撐竿跳金牌，現場獲得瑞典國王與王后的祝賀，他當時跳出6.25公尺打破世界紀錄。結果奧運結束才半個月，杜普蘭提斯又在世界田總的鑽石聯賽西里西亞站跳出6.26公尺摘冠，生涯第10度改寫世界紀錄！

杜普蘭提斯說：「今年我專注備戰奧運，因為我的狀態非常好，新紀錄就隨之而來了。今天創紀錄我並不驚訝，但我心懷感激。」對此外界也不訝異，杜普蘭提斯曾經7天之內兩度改寫世界紀錄，因為世界紀錄就是他自己的最佳成績而已。

今年4月在鑽石聯賽廈門站，杜普蘭提斯已跳出6.24公尺，他在巴黎奧運不用出全力也能達成連霸。這次西里西亞站的前3名和巴黎奧運完全相同，金牌杜普蘭提斯，銀牌美國坎德利克斯（Sam Kendricks），銅牌希臘卡拉利斯（Emmanouil Karalis）。奧運決賽只有杜普蘭提斯獨自超越6公尺，這次坎德利克斯、卡拉利斯的成績都是6.00公尺。