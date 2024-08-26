大陸遊戲大作《黑神話：悟空》引爆熱潮，短短3天銷量突破1000萬套，預估銷售額突破百億台幣。由於該遊戲對顯示卡的要求不低，推動台廠相關股票上漲，其中微星一度漲停，華碩、技嘉也漲逾6%。

國內顯示卡三雄今日開盤走強，微星今進行除息交易，每股配發現金股利5.4元，除息參考價169.5元，一度飆至漲停價186.5元，瞬間填息。華碩最高漲8.5%至564元，技嘉最高漲7.67%至280.5元。

顯示卡散熱廠同步走高，動力-KY亮燈漲停至52.2元，雙鴻、尼得科超眾漲幅均逾4%。由於《黑神話：悟空》對電腦記憶體（RAM）的要求不低，台記憶體廠有望受惠股價亦走強，其中十銓漲逾8%，威剛漲逾3%。

財經作家狄驤日前在臉書撰文指出，已經能在市場看到《黑神話：悟空》帶來的連鎖反應，他看好電子通路、板卡和記憶體3大族群台廠在9月公布的營收，預期會有不錯的表現。