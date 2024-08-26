大腸癌去年奪走6000多位國人的生命。外科醫師陳榮堅表示，臨床上多數大腸癌患者，都是等到出現血便、腹脹、排便習慣或糞便形狀改變才就醫，例如大便可能會被腫瘤「塑形」，因此變得很細，血便持續1個月等，提醒一般人年滿50歲起，即可做人生第一次的大腸鏡檢查。

陳榮堅在臉書「健康多1點」PO出影片表示，大腸癌就是由自身細胞變化而來的疾病，要在最早期發現有困難，絕大多數的人都在出現異常症狀時，才會去看醫師，其中最常見的症狀就是血便，若1年、2年，才偶爾1、2次血便沒關係，若如果是每2、3天就會1次血便，且時間達1個月以上，請盡速就醫。

陳榮堅說，大腸癌第2個常見症狀是無緣無故會脹氣。第3個是排便習慣改變，舉例來說，過去每天可排便1到2次，現在可能每2、3天才排便一次，且合併有腹脹不適，就得留意是否有腫瘤堵住腸道。

陳榮堅說，第4個常見大腸癌症狀是糞便形狀改變，腸道和糞便都是軟軟的，如果腸子內長東西，軟軟的糞便要經過時，會被長東西的腸道給塑形，變得比較細，因此當發現大便變很細，也要就醫。

除了上述血便、腹脹、排便習慣和糞便形狀改變4個常見症狀外，陳榮堅指出，體重減輕、容易疲勞，這些屬於比較非特異的症狀，也可當成輔助參考。

陳榮堅說，想要對大腸做最完整的檢查，就是做大腸鏡，但很多人一聽到得從屁股伸入180公分的鏡頭，就會害怕、就會躲，只想做糞便潛血檢查，糞便潛血檢查雖然還算靈敏，只要腸道黏膜有受傷、造成足夠量的滲血，就會呈現陽性反應，但有時得了大腸癌，腸黏膜並沒有滲血，做糞便潛血檢查，就會驗不出來，最好還是做大腸鏡檢查。

陳榮堅建議一般人可50歲起，做人生第一次的大腸鏡檢查，若有家族病史，即使都沒有症狀，也建議40歲後於健檢中加入大腸鏡檢查，現在大腸鏡檢查很人性，有舒眠麻醉，睡覺中就能完成檢查，過程約10分鐘。