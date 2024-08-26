登山遇溪水暴漲3人受困，桃市消防局橫渡溪流助脫困。(桃市消防局提供／呂筱蟬桃園傳真)

來自雙北縣市的3位民眾，25日前往桃園市復興區登山，卻未料下午開始溪水暴漲，3人受困於河岸，在晚間6時許緊急報案求助，桃園市消防局派遣巴陵、復興、四搜分隊前往救援，摸黑架設繩索橫渡給予受困民眾救生衣，順利引導帶回安全區域，所幸3人皆無大礙。

3名登山民眾說，25日上午天氣晴朗炎熱，也沒有下雨，入山後也沒有異狀，沒想到山區午後突然發生雷陣雨，回程時發現溪水突然暴漲，因為河流湍急過不了，不知如何是好只能趕緊報案求助。

救援人員到場後，立即繩索架設，橫渡到湍急溪流對岸處，將救生衣給予受困民眾，隨後引導順利脫困。巴陵消防分隊呼籲，山區易有午後雷陣雨發生，建議登山或進行水域活動時，如發現天空烏雲密佈、上游傳來隆隆聲響、溪水變色或水面忽然上升等現象，均屬溪水暴漲前兆，應立即撤離並往高處，登山時應注意路程往返時間，並隨時注意天氣變化，可於出發前至氣象局網站了解當日天氣狀況。