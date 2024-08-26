群創先前因退還股東1.2元現金股息，8月15日暫停交易，期間南科廠出售，處分利益147億元，以減資後股本907億元換算，貢獻每股盈餘約1.6元左右，增強群創的現金流。群創今年第二季終於轉虧為盈，結束連續八季虧損，在與台積電進行交割後，今年全年有望獲利。
面對中國大陸面板廠的競爭，友達、群創近年來都積極在轉型，減少純依賴面板的比重，群創開發出發面板級扇出型封裝技術FOPLP等，今年計畫擴產，希望月產能由目前1000片拉高到1.5萬片。
群創(3481)今天減資後重新以15.15元掛牌，停牌期間正式宣布處分廠房給台積電(2330)的一次性收入，加上這段期間台股及面板股的友達(2409)呈現上漲，群創股價今天漲停開出，盤中委買量逾6.5萬張。
群創先前因退還股東1.2元現金股息，8月15日暫停交易，期間南科廠出售，處分利益147億元，以減資後股本907億元換算，貢獻每股盈餘約1.6元左右，增強群創的現金流。群創今年第二季終於轉虧為盈，結束連續八季虧損，在與台積電進行交割後，今年全年有望獲利。
面對中國大陸面板廠的競爭，友達、群創近年來都積極在轉型，減少純依賴面板的比重，群創開發出發面板級扇出型封裝技術FOPLP等，今年計畫擴產，希望月產能由目前1000片拉高到1.5萬片。
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