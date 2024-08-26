男神許光漢8月20日入伍，隨後有自稱在成功嶺任軍職的民眾說，長官下了3禁令，包括不能要簽名、合照、摸頭等，但仍有不少自稱和許光漢同梯的網友分享軍中生活，提到許光漢在軍中似乎因吃不飽，感到不開心，更有人說許光漢聊天很好笑。

原PO於《Dcard》轉發4則《Threads》的發文，內文皆是自稱和許光漢同梯的網友，透露在軍中和許光漢的相處狀況，包括許光漢疑似沒補到菜，吃不飽不開心；撞到人很有禮貌；聊天很好笑等。

原PO超級羨慕，好多人的男友或哥哥都在軍中偶遇許光漢，「現在才在氣自己為什麼已當完兵，再簽志願役來得及嗎？」

一票人認為許光漢當兵的一舉一動被關注，感覺很有壓力，另也有人證實軍中的伙食無法吃飽，「我男友在裡面也說根本吃不飽」、「男友說在餐廳吃飯的時候，大家都在看許光漢，美人尖很明顯」、「我朋友昨天也跟我說他們同一梯，羨慕死。」