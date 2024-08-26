【全程字幕】錢從哪來？遭爆5月「砸4300萬現金」買商辦 柯文哲：選舉補助款 @ChinaTimes

台北市議員林延鳳今（26）召開記者會，指出民眾黨主席柯文哲今年5月10日以本人名義，用4300萬元現金購入位於「林森濟南路口」濟南大樓三樓之48.76坪商辦。對此，柯文哲回應，參考他黨的慣例，選舉補助款3分之2可以歸個人，「用那個錢去要設一個個人的辦公室」。

林延鳳表示，她接獲爆料指出，柯文哲早在5月10日，就已經秘密買了房子，根據第二類戶籍謄本比對，所有權人就是柯文哲本人，而柯文哲夫婦去年在候選人財產申報「存款」僅2464萬元，為何能夠在「無任何貸款」之情形下購入該房，錢從哪裡來？

對此，柯文哲上午離開黨部時回應，選舉補助款參照其他黨的慣例，在民眾黨規定，選舉補助款3分之1要歸中央黨部，3分之2可以歸個人，他參考其他總統候選人的例子，用那個錢去要設一個個人的辦公室，長期要用的。媒體追問是個人的還是黨部辦公室？柯說，「我個人的」。

至於美麗島民調顯示，民眾黨反感度暴增，高達65.3％。柯回應，常常是這樣，這種東西都起起落落，把這些事情解釋清楚後，就會改善。