23日德國西部城市索林根（Solingen）建城慶祝活動遭遇隨機砍人事件，釀成3死8傷，檢方昨（25）日公布兇嫌身分，為26歲敘利亞難民，該男赴德國申請庇護遭拒，原訂去（2023）年遣返回國，德國檢方也認為兇嫌與激進組織伊斯蘭國有關，指出他計畫謀殺更多異教徒，行兇當日朝受害者頸部、頭部、上半身猛砍。

德國索林根（Solingen）慶典遭遇隨機砍人事件，釀成3死8傷，兇嫌為26歲敘利亞難民伊薩，德國檢方指控他與伊斯蘭國（IS）有關，計畫謀殺更多異教徒。

綜合德國之聲、路透社、美聯社報導，德國檢方昨日公布兇嫌為26歲敘利亞男子伊薩（Issa Al H），指控他謀殺及加入伊斯蘭國（Islamic State，IS）等罪名。

檢警表示，伊薩認同伊斯蘭國的意識形態，有「激進的伊斯蘭教信仰」，因此決定在慶典上「盡可能殺害更多他認為是異教徒的人」，在慶典上反覆從後方砍向受害者的頭部、頸部及上半身。

檢方證實伊薩赴德國申請庇護，不過德媒指出，他的庇護申請遭到拒絕，原訂去年就要遣返出境。伊薩被捕前住在索林根一間難民收容中心，德國警方24日搜索該中心後，伊薩於當天深夜自首。

伊斯蘭國24日宣稱為這起事件負責，稱攻擊者為「伊斯蘭國士兵」，為了「替巴勒斯坦及所有地方的穆斯林報仇」。伊斯蘭國昨日再公布2段聲稱是兇嫌的影片，其中一支影片是蒙面男子宣誓效忠伊斯蘭國領袖，第二支影片的男子臉部模糊，據悉是他行兇前說話的樣子。

德國之聲評論，這起隨機殺人事件可能進一步引發部分德國民眾的反移民及仇外情緒，並且激發9月初極右政黨在德國東部2邦地方選舉的支持率，德國反對黨呼籲強化遣返政策，並要求對難民人數祭出上限。