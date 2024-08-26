為吸引中國遊客，韓國近來在旅遊行業上動作頻頻。韓聯社25日報導，韓國文化體育觀光部當天表示，日前該部與韓國旅行業協會面向專門承辦中國團體遊的旅行社進行旅遊商品徵集活動，選出文化、休閒體育、安全和平、治癒休養、地方特色等不同主題共16個旅遊專案。

2023年8月中國解除赴韓團體遊禁令以來，韓國官方、民間密切關注中國遊客動向。大陸《環球時報》引述韓聯社數據，今年上半年訪韓的中國遊客數量已超去年全年。團體遊比重從去年8月至12月的8.6％提升至今年上半年的25％。去年，訪韓中國遊客人均在韓消費額為2324美元，其中美食（72.3％）、購物（69.2％）消費占比較高。

報導稱，在中國遊客數量較低谷時期大幅回彈的同時，遊客的觀光偏好和購物習慣也在發生改變

韓國《亞洲日報》稱，疫情之後，中國年輕遊客偏愛韓國一些新興的旅遊目的地。報導還援引導遊的分析稱，當下，中國年輕遊客更傾向自由行，追求個性化的旅遊體驗；此外，現在許多遊客在購買伴手禮時會更加審慎，考慮是否物有所值。

韓聯社指出，韓國文化體育觀光部選出的具體專案包括打卡首爾聖水洞咖啡街、體驗美容項目並參觀韓劇《淚之女王》拍攝地、走訪雪嶽山國家公園和束草海鮮市場、觀看體育比賽等。

至於之前有中國遊客反映在韓國旅遊時遭「黑導遊」強迫購物的情況。韓國文化體育觀光部今年7月修改《負責吸引中國跟團遊客的旅行社業務執行指南》，對兜售「傾銷旅遊」產品的旅行社予以行政處分。「傾銷旅遊」是指旅行社以超低價吸引遊客，強迫其購物並獲利的團體遊方式。

此外，大陸《環球時報》稱，據韓國國土交通部資料，今年前7個月，韓國赴華旅客總數超759萬人次。