新北市一名張姓女子去年聖誕節晚間，與男伴相約一同入住汽車旅館，但對方完事後卻不告而別，留下張女一人空守房間，並向旅館加碼4小時，卻無法支付共計1200元費用。士林地院審理，判處張女5月有期徒刑，得易科罰金。可上訴。

判決指出，張女於2023年12月25日晚間近9時許，至新北市一處汽車旅館開房投宿，奔應於隔日中午退房，但她明知身上毫無分文支付延長住宿費用，也無付款醫院，竟基於詐欺得利犯意，在旅館人員提醒初次住宿時間、延長住宿時間將近時，向對方表示想延長住宿時間各1小時，共4次（合計住宿款項共1200元）。

旅館人員表示，「我們提早30分鐘打電話提醒張女住宿時間到12時，但她一直延時，櫃臺都有打電話進去跟她說時間還剩15分，她都是1個小時、1個小時這樣加，到當天下午4時，因為我跟她說無法加時，後來她出來才說身上沒有錢。」

張女辯稱：「我離開時，跟櫃臺的人說身上的錢不夠，可不可以後付，櫃臺經理同意我離開，留下我的通訊軟體LINE聯絡資料跟手機號碼、姓名，約定下個月10日還款；要離開時，我只有1個塑膠袋裡面裝400元現金跟20、30元的零錢，店家已經同意我離開，當然就沒有把身上的400元給對方」、「我在延長投宿時，就知道自己的錢不夠」。

旅館人員指出，因張女並未攜帶任何證件，因此通報警方到場協助處理，而張女則認為警方逮捕程序不合法，請求調閱警方密錄器，證明店家已經讓她離開。警詢時，張女均行使緘默權，於偵訊時否認有犯本件詐欺得利犯行。

士林地院審理，張女明知身上僅攜帶400元，無力延長住宿費用卻仍4次延長加時，詐欺犯意明確，且離開時也並未繳付剩餘400元，因此依詐欺罪判處5月徒刑，可易科罰金。全案仍可上訴。