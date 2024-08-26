台中市豐原區51歲王姓女子以租用農地種植柑橘維生，去年5月起因見毒品市場龐大，被不法分子吸收「斜槓」當起藥頭，經中市刑大二隊蒐證，5月收網逮人，當場搜出市值2萬多元海洛因、安非他命等毒品；檢方命王女5萬元交保，近日依違反《毒品危害防制條例》偵結起訴。

台中市刑警大隊偵二隊日前偵辦販毒案向上溯源，發現51歲王姓女子涉有重嫌，成立專案小組並報請台中地檢署指揮偵辦。經調查，王女居住於豐原區，本職是租用農地種植柑橘維生，種植面積近1分地，因經濟壓力大，見毒品市場有利可圖而被不法分子吸收，假借農夫身分偷偷當起藥頭交易毒品。

台中市豐原區51歲王姓女子種植柑橘維生，去年5月起被不法分子吸收「斜槓」當起藥頭，中市刑大二隊5月收網逮人，查扣市值2萬多元海洛因、安非他命等毒品，檢方近日依違反《毒品危害防制條例》偵結起訴。（民眾提供／潘虹恩台中傳真）

據悉，因王女的農園位置偏僻，平日不太有人察覺，周邊雖有其他農友農園，她都讓毒蟲藉由購買柑橘名義到該處交易毒品，王女平時也以農夫穿著打扮，企圖規避警方查緝。至於販毒對象，王女都只接熟客，多是利用通訊軟體與對方聯繫。

經警方蒐證完備後，5月趁王女再次於果園內交易毒品時，持搜索票將王女拘捕到案，經搜索後，當場在王女車上、身上查獲海洛因3包（重10.77公克）、安非他命1包（重0.59公克）、行動電話1支等贓證物，毒品市價約2萬元；檢方命王女以5萬元交保，擴大追查其他共犯，全案近日偵結，將王女依違反《毒品危害防制條例》毒品罪偵結起訴。

中市刑大呼籲民眾，毒品影響社會、家庭及個人深遠，販賣毒品害人害己；施用毒品嚴重傷害身體健康，且易受毒品控制而做出傷天害理的事情，警方對於毒品犯罪採取「零容忍」態度，提醒民眾珍惜生命拒絕毒品。

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