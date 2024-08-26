埃及盛傳考慮向中國採購殲-10C、FC-31戰機

美國違背了前總統川普軍售埃及F-35戰機的承諾，但埃及軍方仍迫切希望，能擁有一款世界級戰機。據悉埃及正與中國談判，以採購先進戰機。而分析師認為，開羅可能是在「向美國施壓」，以要求提供其他防禦選項。

《商業內幕》（Business Insider）網25日報導，由於埃及尋求向美國採購20 架 F-35 隱形戰機的交易擱置，開羅官員討論了向中方購買第4代，甚至第5代戰機的可能性。而這或許意味著，身為美國主要軍援國的埃及不是認真考慮，要向美國的頭號對手採購先進飛機，就是試圖向華府加強施壓，迫使它讓步，並出售 F-35「閃電II」（Lightning II）戰機。

據悉埃及的願望清單中，除了目前服役中國和巴基斯坦空軍的4代殲-10C「猛龍」戰鬥機外，還有仍在原型階段的FC-31「鶻鷹」5代戰機。黎巴嫩情報網《戰術報告》（Tactical Report）8月甚至聲稱，埃及官員尋求採購中國最頂級的殲-20「威龍」5代戰機，但考慮到北京不願向任何國家出口這款戰機型，這幾乎不可能實現。

而華府智庫「新線研究所」（New Lines Institute）戰略與創新資深總監赫拉斯（Nicholas Heras）說：「中國無疑想出售埃及先進戰機，因為埃及傾向採購大批軍事硬體，因此可能成為中方可靠並有價值的客戶。」然而，他也指出，埃及很可能會謹慎行事，以免因採購陸製先進戰機而惹惱美國。此外，它還需要針對相關採購可能暗示，埃及未來對以色列有何意圖，而設法消除對方的疑慮。

事實上，兩項美國法律使埃及難以採購F-35戰機。首先，美國承諾維護以色列所謂「質的軍事優勢」（Qualitative Military Edge），不出售中東其他國家先進武器，這點早在2008 年就已寫入法律。其次，2017 年的「以制裁反擊美國敵人法」（CAATSA）規定，任何從美國對手進口軍事硬體的國家，都會受到制裁。

「埃及受到美國政策限制，這為以色列提供了相對阿拉伯鄰國的品質軍事優勢。就算如埃及等國與以色列有和約，但從以色列的角度來看，F-35的 問題尤其大，」赫拉斯說，「因為要是以、埃及再成為敵人，那這些戰機可以用來對抗以色列的空中優勢。」

雖然川普2018年在任內曾口頭承諾，要出售埃及20架F-35A戰機，但在五角大廈和以色列反對下，卻扼殺了任何可能的交易。開羅因失望轉向俄羅斯訂購 24 架4代Su-35戰機，但在制裁威脅下，被迫取消了訂單。埃及部隊前偵察部門負責人薩勒姆（Naser Salem）2020年告訴半島電視台：「既然美國反對俄羅斯Su-35戰機交易，那為什麼不給埃及已經提供以色列的F-35戰機呢？」

無論如何，全球風險情報公司RANE中東與北非高級分析師波爾（Ryan Bohl）說，就算這些關於埃及-中國就戰機採購進行談判的最新報導屬實，他不會感到訝異，但他認為，這些談判不太可能獲得進展。他指出，要是雙方確實進行了相關談判，目的也在於向美國施壓，以迫使華府為埃及提供其他防禦選項，而這可能包括升級版F-16。