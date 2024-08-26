民眾黨主席柯文哲政治獻金案爭議持續延燒，妻子陳佩琪又被爆出看1.2億房屋，引發爭議。民進黨台北市議員林延鳳26日爆料，柯文哲早在5月現金購買立院附近價值4300萬的48.76坪商辦，陳還繼續看房，柯面對外界質疑不斷裝窮、說謊，10年來標榜公開、透明全部破功，不僅騙小草的錢，還騙小草的感情，根本就是政治渣男。

林延鳳指出，柯早在5月買下台北市中正區林森南路10號濟南大樓3樓48.76坪商辦，距離立院200公尺，和陳佩琪看的「元利群英」1.2億豪宅只有140公尺，和民眾黨中央黨部450公尺，而內政部實價登錄顯示，該物件於5月10日交易、總價4300萬，並於6月25日過戶。

林延鳳向地政局調閱第二類戶籍謄本發現，比對所有權人姓柯、登記地址大安區光明里等資訊，可確認所有權人就是柯文哲，且無「他項權利部」，代表在無任何貸款的情況下購入，以4300萬元現金購入，且柯的信義路現宅、杭州南路老家也全無貸款。

她質疑，對比柯文哲去年11月20日財產申報，夫婦存款僅2464萬元，雖有選舉補助款1.1億元，但民眾黨1月時曾承諾，用作公益、政黨維持營運經費包含地方經營、走訪收集民意等，但用補助款購買私人資產已違背承諾，且1處豪宅還不夠，陳佩琪竟還繼續看1.2億物件。

林延鳳說，若非使用選舉補助款，就只剩下非法挪用政治獻金和使用來路不明資金的可能，前者依民眾黨記者會說明，政治獻金帳目短差1800萬元，正好和濟南大樓4300萬元價額扣減柯夫妻近2500萬元存款的差額，相去不遠；而若是後者，則會令人擔憂柯在市長任內，恐有收賄情事。

林延鳳痛批，柯文哲數月以來持續對買房一事噤聲，23日發臉書指，「房價太高，計畫就停在那裡」，24日又說，「陳佩琪心裡在想（買房），我都一直沒同意」，不斷裝窮、說謊且刻意欺騙，10年來標榜公開、透明全部破功，清廉人設都是夢，不僅騙小草的錢，還騙小草的感情，根本就是政治渣男，是全台最大詐團。