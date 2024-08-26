香港歌后容祖兒近來在澳門舉行共12場演場會，場場爆滿。不過24日晚間倒數第二場演出，她竟險些發生意外。當她在台上熱情唱跳時，腳下的升降台機關疑似提早被打開，開始往下降，但專心演出的她完全沒有發現，下一秒就整個跌倒，而且差一步就可能踩進洞裡、跌到台下。

事發當時，容祖兒穿著彩色毛毛舞衣，露出修長美腿，腳蹬約4吋高的毛毛鞋。當唱到《全身暑假》，她和舞群們載歌載舞，全場氣氛嗨到不行。但就在這時，突然聽見她一聲尖叫，接著整個人臉朝地慘摔。從在場粉絲分享的影片中，可見她連忙用手撐住，隨即轉身翻正眼睛盯著一旁，原來差一步的距離，就是已經升降台降下的大洞。

容祖兒演唱會表演時舞台出包。（圖／翻攝自微博）

容祖兒演唱會慘摔。（圖／翻攝自微博）

身旁舞者們見狀趕緊上前將她扶起，而這時容祖兒依舊面帶笑容，還不時大笑出聲，接著工作人員將升降台調整後，容祖兒也順利完成了演出。而再度上台時，她還跟粉絲開玩笑，強調自己沒事，「我『食過夜粥』㗎嘛(在粵語中，形容學習過武術的人)，有武功根底。」

事後容祖兒也在限動曬出當時摔倒的畫面自嘲，「其實我自己都覺得好好笑，連人帶聲音跌到坑裡去，我看了好多次（影片），多謝各位扶起我，同時又繼續專業表演的夥伴們，Love u」最後還安慰粉絲「大家不要擔心，好好享受最後一場」。儘管容祖兒強調沒事，但粉絲還是很擔心。更懷疑升降台是提前「打開」往下降，容祖兒才會誤踩中「隱形陷阱」，只差一步就有跌落的危險。

事後容祖兒也在限動曬出當時摔倒的畫面自嘲。（圖／翻攝自容祖兒IG）

其實不僅容祖兒在這次開唱時遇到舞台意外，劉德華今年7月先是在上海場，差點從4公尺高台摔下，接著廣州場的升降舞台同樣出現故障。當時劉德華在升降台時就被發現有一點傾斜，下降之後劉德華立即從上面走下，沒想到舞台歸位時，因為沒有對準，升降板的其中一角被壓碎，產生巨大碎裂聲，嚇壞現場觀眾。但當時劉德華臨危不亂，將被壓碎的一塊舞台碎片丟到舞台邊，並溫柔安撫粉絲。