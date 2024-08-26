分析個別基金的資金流向，在投信發行的139檔台股基金中，7月有17檔基金淨流入超過1億元，而統一投信旗下基金更是佔據了其中5檔，成為上榜最多的基金公司。統一投信獲得資金挹注的台股基金包括規模百億以上的旗艦基金，如統一黑馬基金和統一奔騰基金，分別淨流入7.29億及5.27億。此外，後起之秀如統一台灣動力基金及統一台灣高息優選基金，也分別淨流入3.51億及3.3億。今年表現引人注目的統一龍馬基金，7月淨流入也達1.61億。

統一奔騰基金經理人陳釧瑤表示，近期公佈的經濟數據顯示，美國通膨增速持續放緩，雖然就業市場有降溫跡象，但經濟仍維持溫和成長，這緩解了市場對經濟衰退的憂慮，帶動股市迅速反彈。台股逐步收復失土，但在美國總統大選帶來的政治不確定性尚未消除的背景下，短期內盤勢預計將持續震盪。然而，隨著台灣景氣復甦、企業獲利成長及聯準會進入降息迴圈，台股中長期表現依然看好。

在產業方面，陳釧瑤特別看好AI族群，包括半導體及相關設備、高速運算、伺服器、散熱、PCB/CCL等領域的廠商。下半年蘋果新品的發表，產品規格的升級將進一步有利於供應鏈的營運。此外，近期輝達即將公佈財報及展望，將為AI產業的未來發展提供重要指引。同時，需密切關注聯準會的政策動向、美國經濟數據及終端市場需求的變化。