台中市前刑警大隊長、現任刑警局警政監林明佐，近期遭爆任內期間收賄高達4451萬元，涉洩漏警偵辦內容給博弈集團；檢方日前依違反貪污治罪條例、組織犯罪防制條例及刑法洩密等8罪起訴。對此，警政署表示，將報請內政部予以林員二大過，予以免職汰除處分。

檢方查出，林明佐不僅收賄，早在2019年在刑事局時就與博弈集團旗下幹部、前台灣電子競技聯盟女董事長徐培菁交往密切。林於2020年6月底將自己的履歷表電子檔傳給徐，內容包括調整意願：直轄市警察局刑事警察大隊長等，表示希望調派台中市刑大大隊長；徐也在手機記事本留下「刑事局四大隊大隊長林明佐希調任台中市刑大大隊長」字句。

徐女博弈集團旗下公司據點及成員聚會所杰於台中，認為收攏林明佐可在涉及刑案時受庇護，以備不時之需，因此答應林請託關說。另外，徐女甚至於2023年11月至今年5月，以每月8萬多元承租1輛要價462萬元的豪車供林代步；直至林今年1月17日升任刑事局警政監，徐女又以月租8萬7000元承租台北「新美齊酒店式公寓」套房供林居住，共26萬餘元。

林、徐除在公務及私下密切來往，更從2022年10月23日至今年1月底同居在西屯區豪宅。

案經台中地檢署偵辦，查獲林收取賄賂及不正利益高達4451萬1125元，23日將林依涉收賄、洩密、包庇犯罪組織、包庇賭博、特殊洗錢及財產來源不明等罪偵結起訴；另將博弈集團陳姓總裁等32人依涉賭博、洗錢、詐欺、組織犯罪、行賄等罪起訴，並向法院申請延押獲准。

據了解，警政署會追究林明佐時任直屬主管、現任台中市警局長李文章的考監行政責任，但詳細處分會等一審判決出爐再決定。

警政署強調，「再好的績效都抵不過一件風紀案件」，重申以不掩飾、不庇縱之決心，並以公開透明接受檢驗之態度及勇於處理風紀之精神，基於風紀是警察團體的命脈，攸關整體警察形象與警政工作成效，要求各級主官（管）及督察與政風人員，持續執行「靖紀工作」且應確實負起勤教嚴管責任，落實考核工作，強化風紀情報蒐集，發現違法、違紀徵候，務必主動積極查處，決不能徇私護短。

政署表示，林員身為執法人員涉及貪污等案件，收受不正利益，有確實證據且違法情節重大，經地檢署檢察官偵結起訴，嚴重損害警譽，刑事警察局將報請警政署轉陳內政部核予林員記二大過免職，並追究相關人員考核監督責任，絕不護短，依法嚴懲斷然淘汰。