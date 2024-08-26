高市青年局張以理局長(右)致贈感謝狀予泰國貿易經濟辦事處勞工處高雄分處。（青年局提供）

國家海洋研究院李寶卿副院長(中)熱情迎接青年學生，介紹海洋政策之研究及成果。（青年局提供）

高市府青年局近日舉辦為期3天的國際青年培訓營，吸引近40位年齡16至35歲高雄青年報名，透過專家、學者實務經歷，帶領青年瞭解國際事務內容，期待未來職涯發展路上，能有更寬廣的國際視野。

青年局長張以理指出，培訓營採講座課程與實地參訪進行，提供青年拓展國際視野和人脈，他期望青年能把覺察的想法和創意融進國際文化差異中，帶領高雄各領域逐步邁向國際。

青年局說，此次培訓營邀請講師陣容包括，台灣數位外交協會理事長郭家佑、資深國際記者簡恒宇、外交部禮賓處專家楊簡任祕書世美等，從數位外交、國際新聞解讀到國際禮儀，為學員帶來豐富知識與實務經驗分享。

另也特別邀請美國在台協會（AIT）高雄分處文化新聞組組長温宏國，和學員分享台美互動關係點滴，藉以讓學員瞭解國際外交實務現況，也能一窺充滿神秘、猶如矇著面紗的駐台外事單位。

營隊期間，青年局也安排學員參訪海洋委員會、泰國貿易經濟辦事處勞工處高雄分處，海委會國際發展處長謝亞杰與青年學員分享，海委會從政策制定到實際執行不遺餘力，並秉持永續合作之精神，打造台灣成為生態、安全、繁榮的優質海洋國家，透過參訪加深青年對於海洋國際事務的認知。

泰國貿易經濟辦事處勞工處高雄分處處長陳燦榮則全方位介紹泰國經貿文化、飲食、觀光及與台灣的合作，學員透過實地接觸國際事務，體驗國際合作策略與跨國關係重要性，發表成果報告剖析自身觀察與見聞，理解異中求同對國際交流的重要性，學習以開放、包容態度面對國際關係。