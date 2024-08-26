根據大陸住房城鄉建設部數據顯示，大陸全國現有歷史文化名城142座、歷史文化名鎮312個、歷史文化名村487個、中國傳統村落8155個，畫定歷史文化街區1200多片，認定歷史建築6.72萬處，基本形成了特色鮮明、類型豐富、數量眾多的城鄉歷史文化遺產保護體系。

大陸《人民日報》海外版報導，大陸在城鄉建設中，變過去的「拆改留」為「留改拆」，原汁原味地保留一批老街區、老胡同、老里弄，留住原住民和「煙火氣」。開展歷史建築保護利用試點，組織實施歷史文化街區綜合環境提升工程，既改善人居環境，又保護好歷史文化底蘊，使城市更具特色、更有魅力。

大陸住房城鄉建設部相關負責人表示，接下來將重點抓保護、抓利用、抓監督、抓基礎，指導地方持續加強資源普查認定，將不同類型、不同歷史時期、富有地方特色的歷史文化遺產納入保護名錄，確保各時期的重要歷史文化遺產得到系統性保護。

該負責人也稱，下一步將續做好歷史文化街區和歷史建築的保護修繕和活化利用，鼓勵地方更多採用「繡花」、「織補」等微改造方式，補足基礎設施和公共服務設施不足之處。

據了解，大陸國家歷史文化名城是1982年根據北京大學侯仁之、建設部鄭孝燮和大陸故宮博物院單士元三位先生提議而建立的一種文物保護機制。

根據百度百科資料顯示，2005年10月1日，大陸《歷史文化名城保護規畫規範》正式施行，確定保護原則、措施、內容和重點。

2008年7月1日，《歷史文化名城名鎮名村保護條例》正式施行，規範歷史文化名城、名鎮、名村的申報與批准。若大陸國家歷史文化名城的布局、環境、歷史風貌等遭到嚴重破壞的，由國務院撤銷其歷史文化名城稱號。

2021年11月，大陸住房和城鄉建設部、國家文物局發布《關於加強國家歷史文化名城保護專項評估工作的通知》。要求全面準確評估名城保護工作情況、保護對象的保護狀況，及時發現和解決歷史文化遺產屢遭破壞、拆除等凸出問題。