中共解放軍前少校阮芳勇，今年6月駕快艇偷渡上岸，士林地檢署本月14日依違反移民法提起公訴，案經調查並未有他人資助，法院今（26）日首次開庭，阮男步下囚車時，一如往常面露微笑，並稱「感謝媒體對我的關注與報導」，隨即進入候審室。

阮芳勇遭起訴後在移審庭時表示，不滿共產主義意識下的社會主義，給大陸人民帶來苦難，且政治制度更加執著，經濟制度走向國有，民營經濟無法生存，使得大陸政局進入荒唐的局面，他長期在軍隊任職，可協助台灣對抗中共的軍事威脅。

法院認為他在台沒有固定住所，裁定延押3月，至今已經78日，上午11時士林地院將首次開庭審理此案。

檢方起訴指出，60歲阮男以3.6萬元人民幣，約新台幣16萬元，購買一台「鴻津牌」玻璃缸船體，搭配60匹馬力的舷外機，今年6月8日晚上10時許，藉熟悉海象專業背景，從大陸福建省寧德市三都港港區，載著4桶汽油獨自駕駛快艇來台，航行期間一度擔心引擎過熱，熄火在海上漂流，直到隔天上午9時許，駛入我國新北市淡水區外海，上午9點44分經海巡署雷達組、守望哨偵獲通報，阮船10時許與往來八里、淡水的交通船發生擦撞，船員得知阮男來自大陸，立即撥打118，阮男告訴船員，他來「投奔民主」、「我是大陸開船過來的，我來投案」。

檢方調查，交通船人員協助快艇停泊併靠碼頭後上岸，海巡署北部分署第八岸巡隊淡二安檢所人員獲報到場查獲阮男，阮落網時身上遭查扣手機及大陸護照，還有多個東南亞國家的貨幣，但唯獨沒有新台幣。

檢方為調查是否有國安問題，將阮男手機數位鑑識，還原案發前6月2日到4日的手機定位，確定他是在位於大陸貴州省的居住地，並無與在台人士聯繫，加上案發前一晚，手機定位確實在三都港港口，途中行經馬祖東引海域，並無母子船接應，確定無軍事、國安犯罪。