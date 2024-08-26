芝加哥白襪歷經隊史最悲慘的球季，儘管美媒和球迷早對白襪的建軍策略不滿，但沒想到他們能輸到這種程度。白襪26日遭到老虎9比4擊敗，吞下本季例行賽第100敗，不僅是今年最速100敗的球隊，甚至成為1916年以來最速累積100敗的球隊！白襪目前31勝100敗，除他們之外最差的球隊馬林魚、洛磯都只有83敗。
史上最快是1916年的費城運動家，他們在例行賽第130場「達陣」（29勝100敗1和），白襪花費了131場才做到。不過白襪還有機會打破另一項大聯盟歷史紀錄：1962年紐約大都會的單季120敗。如果白襪維持現在的勝率（23.7%）會在季末達到123敗。近年最慘的紀錄是金鶯在2018年的115敗。
白襪外野手貝寧坦迪（Andrew Benintendi）告訴美媒ESPN說：「事已至此，現在我們做什麼都是徒勞，這不是我們想要的處境。正如代理總教練說的，除非能贏得總冠軍，否則其餘的都不重要了。」
今年開季最初15場比賽，白襪2勝13負是百年隊史最糟，總教練葛瑞福（Pedro Grifol）一度怒批球員「表現很平」（flat），葛瑞福後來在一波21連敗之後被解雇，留下28勝89敗的爛攤子。代理總教練賽澤摩爾（Grady Sizemore）8月初上台，接手至今未見好轉。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。