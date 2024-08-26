《美麗島電子報》最新民調顯示，54.4％滿意總統賴清德的執政表現。（美麗島電子報提供）

《美麗島電子報》最新民調顯示，58.9％信任總統賴清德。（美麗島電子報提供）

28日將為賴政府執政滿一百天，最新民調顯示，58.9％信任賴總統，較上月增加3.7個百分點；另外，54.4％滿意賴總統的執政表現，比上月增加2.4個百分點；另外，該民調顯示，民眾對國內整體經濟現況看法分歧，44.0％認為國內整體經濟現況算是好、52.2％認為不好。

《美麗島電子報》今（26）日發布的最新民調顯示，58.9％信任賴總統（其中15.5％很信任、43.4％還算信任），比上月增加3.7個百分點，有30.3％不信任賴總統（其中13.3％很不信任、17.0％有點不信任），比上月減少1.7個百分點，未明確回答的有10.8％。

就民眾對賴總統執政的整體表現而言，該民調顯示，有54.4％滿意賴總統的執政表現（其中12.6％很滿意、41.8％還算滿意），比上月增加2.4個百分點，有33.2％不滿意（其中13.6％很不滿意、19.6％有點不滿意），比上月增加3.1個百分點，未明確回答有12.5％。

進一步以年齡層來區分，在外界較關注的年輕人方面，20-29歲對賴清德信任度合計達6成、不信任度合計23.7%；若以滿意度而言，20-29歲對賴清德滿意度合計51.1%；不滿意度為31.5%。

該民調也顯示，有44.0％民眾認為國內整體經濟現況算是好（其中4.7%認為很好、39.3%還算好），比上月減少1.1個百分點，52.2％認為國內整體經濟現況不好（其中19.9%認為很不好、32.3%有點不好），比上月增加1.8個百分點，未明確回答的有3.8％，顯示出民眾對國內整體經濟現況的看法略呈分歧。

該份民調委託單位為《美麗島電子報》，由戴立安調查規劃問卷設計與分析，並委託畢肯市場研究公司執行電訪，調查範圍為全國22個縣市，調查對象為設籍在調查範圍，年滿20歲的民眾，調查時間為2024年8月21日至8月23日，採住宅電話與行動電話雙架構抽樣，成功完訪1082人（住宅電話757人、行動電話325人），合併樣本在信賴水準95%時的抽樣誤差最大值為±3.0%。