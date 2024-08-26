遠雄海洋公園的海洋劇場「海豚傳說」表演，受到大小朋友喜愛，還設置海洋部門專門管理海洋生物，1年預算高達1億多元，比全園區員工薪資還高，但9年前戲碼改版後，少了與人互動的橋段，隨著時代變遷、動保意識高漲，海豚秀將在明年底落幕，未來海洋劇場將轉型成鯨豚救援教育基地。

海豚秀明年底落幕。（翻攝自遠雄海洋公園臉書）

根據《中央社》報導，遠雄海洋公園行銷業務部總監鄧淳仁表示，他是開園以來的首批員工，21年前開業時已經有海豚表演，當時海豚秀非常受歡迎，是吸引遊客的主因。但由於早年海豚頂著人跑的「火箭人」表演備受爭議，於是2016年換新戲碼取消該橋段，精采度下降很多。而為了豢養鯨豚需要獸醫師、專業訓練師、場地等，「公司設有海洋部門專門管立海洋動物，1年預算1億多元，比整個園區的員工薪資開銷還高」。

今年7月底上路的《動物展演管理辦法》，規定所有保育類動物的表演必須取得主管機關同意，也就是宣告水域保育類野生動物不得進行表演，以及與人互動。鄧淳仁說，遠雄海洋公園鯨豚秀的展演許可至2026年到期，到期後將不再提出申請，正式退場，明年底海豚秀將結束，海洋劇場轉型成鯨豚救援教育基地，未來民眾想欣賞海豚表演，得跑去日本、香港，在台灣將見不到。