明年台灣將進入超高齡社會，美國東密西根大學學生趁暑假來台灣進行5天參訪交流，認識台灣目前長照2.0服務據點和內容，日前由弘光科大護理系主任雷若莉組成「USR隊」前往龍井長照站，推動「長者智慧健康藝術照顧方案設計與發展」及「失智尊嚴」雙校USR相關合作計畫，美國學生和台灣長者，共同完成銀青共學的萬花筒藝術創作，直呼「Have fun！」。

雷若莉與美國東密西根大學10位師生，到台中市龍井區光田龍井長照站，活動前，先將8位美國在職進修學生與台灣護生及長者混合分組，美國護生及台灣護生共同陪伴台灣長者，在人員協助翻譯、透過肢體語言等，在歡笑聲中，共同完成銀青共學的萬花筒藝術創作。

而藝術照顧弘光業師林沛安則指引雙方共同進行萬花筒藝術創作，林沛安說，萬花筒利用光的反射，出現美麗的圓形花樣，稍微轉一下又可出現另一種花的圖案，不斷轉，圖案跟著不斷變化，這次的藝術創作，是運用剪紙及黏貼方式，做出人生記憶中的萬花筒意象。

美國學生和台灣長者在個別的學生夥伴的指引下，拆開材料包，一個步驟一個步驟的摺紙、剪紙，將彩紙剪出大小不同花樣，再黏貼到紙板上。手巧的美國學生成為阿公阿嬤的好幫手，創作速度快；也有長者指導美國學生如何剪紙，國際銀青交流互動場面很溫馨。

完成創作後，美國學生和同組台灣長者一起分享創作心得，美國男學生賈斯汀稱讚阿嬤「非常棒！」教他很多創作技巧。阿嬤則回應，美國帥哥真認真，幫她很多，她不曾去過美國，有這個機會認識美國人，還「鬥陣」創作，這種緣分真難得。

弘光科大護理系主任雷若莉表示，讓參加的長者透過藝術創作來傳達想法與感受，與他人建立美好的互動模式與信任關係，這次和姐妹校共同推動藝術照顧USR合作計畫，大家到長照站參與藝術照顧課程，台灣長者能接觸各國人士，有跨國人際交流經驗，非常有意義。