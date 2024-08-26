新北市辦理高中職以上學生獎學金，提供設籍新北市、表現優秀的高中及大學學生，採優先錄取低收入戶及身心障礙弱勢學生，今年申請人數4265名，有780名學子受惠，含大專院校組每人核發2萬元錄取335名；高中職組每人核發1萬元錄取445名，共計核撥1115萬元獎學金。

本次榮獲獎學金的三重商工應用外語科吳秉樺，本身為重度腦性麻痺，無法像正常人一樣自由行走，學習也遇到許多困難，很感謝許多人不斷給予幫助及愛心陪伴。吳同學曾夢想成為一名飛行員，特別努力學習英文，儘管視力問題已不允許實現夢想，但仍不放棄學習，高二時取得多益965分優異成績，不因自身條件受限，更努力勇敢實踐夢想。

復興商工廣告設計科宋佳純在校期間認真努力學習，成績名列前茅，並參與多項校內外競賽，如新北市辦理技術型高中模擬統測素養競賽榮獲高一組第三名，高二更努力拚到第一名；全國高中閱讀心得寫作比賽榮獲特優及甲等。宋同學分享自己很高興獲得獎學金，是非常大的肯定及鼓勵。

智光商工多媒體設計科汪淨維表示，很榮幸獲得獎學金，感謝家人們的支持，讓自己可以沒有壓力的走設計這條路；也很感謝學校老師們指導讓自己一直進步。期望未來的自己能不斷嘗試新事物，完成夢想，也會善用獎學金為自己的未來鋪路。

新北市教育局為鼓勵並照顧更多需要幫助的孩子持續求學及實踐夢想，2009年迄今，連續15年每年提撥千萬元辦理高中職以上學生獎學金，提供設籍新北市、表現優秀的高中及大學學生，採優先錄取低收入戶及身心障礙弱勢學生，鼓勵學生將獎學金投資自己，更協助克服生活困難，至今累積補助金額已破1億6000萬元。