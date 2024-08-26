針對台北市議會成立京華城案調查小組，26日訪談前副市長彭振聲，媒體追問台北市長蔣萬安，是否後續會針對京華城案高容積率重啟談判？蔣萬安回應，希望儘速釐清事實、毋枉毋縱。（鄧博仁攝）
針對台北市議會成立京華城案調查小組，26日訪談前副市長彭振聲，媒體追問台北市長蔣萬安，是否後續會針對京華城案高容積率重啟談判？蔣萬安回應，希望儘速釐清事實、毋枉毋縱。（鄧博仁攝）

前台北市長、民眾黨主席柯文哲京華城案爭議持續延燒，台北市議會組成京華城容積違失案專案調查小組，26日開會並邀前副市長彭振聲出席。台北市長蔣萬安表示，京華城案已經進入檢調偵辦，市府全力配合，希望儘快釐清事實、還原真相。

蔣萬安指出，京華城案已經進入檢調偵辦，市府全力配合，處理進度配合事實釐清的進展，也希望儘快釐清事實、還原真相，勿枉勿縱。

此外，雙城論壇原預估8月底舉行，但目前似乎未有新進展，陸委會也表示，目前尚未收到北市府申請。蔣萬安說，相關作業持續中，有確定消息都會和外界報告。

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