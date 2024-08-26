23歲曾男於8月19日晚間8時許，騎車行經楠梓區德民路與惠都街口，不慎自撞分隔島，緊急送醫搶救後仍宣告不治。圖為車禍現場。（警方提供／林瑞益高雄傳真）

高雄仁武與楠梓區近日不約而同出現車禍，仁武方面，因為駕駛於8月24日沒有蓋好貨物的帆布，導致騎士勾到帆布而摔車受傷。楠梓區則是因為8月19日一名騎士疑似因下雨而導致自摔，騎士傷重，當天送醫不治。

33歲陳姓男駕駛於8月24日下午4時許，將小貨車停車於路旁停車格內，整理帆布覆蓋貨物過程中，20歲李男從同向行駛經過時機車右側把手勾到帆布導致摔倒，後方騎士27歲陳女閃避不及碰撞倒地。

警方獲報到場指揮交通，現場駕駛經實施酒測值均為0；所幸2名騎士無明顯外傷，由救護人員協助送醫。

至於楠梓路段，23歲曾男於8月19日晚間8時許，騎車行經楠梓區德民路與惠都街口，不慎自撞分隔島，緊急送醫搶救後仍宣告不治。曾男家屬面對親人突然驟逝感到不捨，將訊息PO網，期盼網友能提供行車紀錄器還原真相。

警方提醒，貨車駕駛需綑綁好貨物，並請民眾上路小心，減速慢行，以策安全。