7月6日凌晨4時許，新北市三重區發生一起驚險意外。1名65歲洪姓老翁在三重區自騎樓走出時，因飲酒過量和慢性病突發，步伐不穩且面露痛苦。三重警分局三重派出所的員警剛好在附近執行守望勤務，見狀立即上前關心，不料老翁和員警對話沒幾句，便突然重心不穩、趴倒在地，全身抽搐，並以頭部不斷撞擊地板，員警立即施予CPR，並通報119到場，救護人員將其送醫急救。

眼見情況危急，警員林俊凱立刻以手臂護住老翁頭部，防止其頭部受傷，並迅速通報119救護人員到場。然而，洪姓老翁隨後失去意識且無呼吸反應。林員機警判斷，當場對老翁實施心肺復甦術（CPR），成功讓老翁恢復生命跡象。待救護人員到場後，老翁被立即送往市立聯合醫院三重院區進行急救，最終成功挽回一命。

據了解，洪姓老翁當日在正義北路附近與朋友聚餐，席間稍微飲酒，未料加上自身高血壓等慢性疾病的影響，導致突然昏倒和抽搐。幸虧警方機警判斷，並英勇實施急救，成功救回老翁，老翁住院後已無大礙，並於不久後順利出院。

三重警分局長黃國政呼籲，近日天氣不穩，早晚溫差大，民眾應隨時注意身體狀況，飲酒適量，家人也應互相關心，以防止類似憾事再度發生。

★《中時新聞網》關心您：飲酒過量，有礙健康。