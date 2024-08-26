築間積極推動新品牌展店計畫，2024年上半年已開出25家門市，至年底前預計將再新展逾10家門市，挑戰全球門市突破200家。據經濟部數據統計，2023年百貨業營收達4427億元、創近10年新高，而百貨商場中餐飲類別營收占比達30％。

築間看好百貨商場的吸客潛力及消費力道，「築間酸菜魚」先前進駐高雄岡山樂購廣場、打造首處百貨商場品牌聚落，除創造品牌話題外，聚客效益進一步帶動業績成長，此次宣布新品牌30日將進駐秀泰生活樹林店，打造全第二處百貨商場品牌餐飲聚落。

築間此次推出集團第13個新品牌「朴庶韓國銅盤烤肉」，為旗下第4個韓國料理品牌，以年輕、活潑氛圍延續獨食經濟特點，主打「個人套餐」用餐型態、客單價落於300～400元間，提供7款套餐、並規畫單點餐點加價購優惠，提供近25種季節配菜及海鮮。

築間餐飲集團董事長林楷傑指出，集團在國內外共打造出10個品牌餐飲聚落，其中百貨商場餐飲聚落占了2個，下半年將持續推動展店，10月起陸續將「築間酸菜魚」、「燒肉Smile」進駐至新光三越桃園、台南及高雄左營分店，持續擴大市占率，增添業績動能。