民眾黨上演宮鬥劇，民眾黨立院黨團主任陳智菡昨嗆前立委、台中市政府有給職顧問蔡壁如與，顧問是準公務員身分，不得涉入政黨活動，雙方隔空交火。陳今受訪再強調，很多發言都是被動發言，公務人員參與政治活動本來就是被適度規範，公務人員是不能兼任黨職或是兼職，所謂兼職就是開節目。

陳智菡強調，很多發言都是被動發言，多次被點名到才被動發言，昨天媒體問，蔡壁如顧問點名她是不是要選舉？而自己的回應其實是就法規陳述，公務人員參與政治活動本來就是被適度規範，蔡壁如是台中市有給職顧問，就是政務人員當然也是公務人員，公務人員是不能兼任黨職或是兼職，所謂兼職就是開節目。

陳智菡說，蔡壁如有多次提到，好像有人不讓她回黨中央，其實昨天也是在回應這個，並沒有人不讓蔡壁如回到黨中央，只是因為蔡壁如現在擔任台中市政府顧問，依照《公務人員行政中立法》，就是不能兼任黨職，比照法規來做說明。

至於國民黨北市議員游淑慧昨反問，「那當年市長（柯文哲）怎麼當黨主席？」陳智菡回應，游淑慧如果要這樣雙標，真的要想清楚，因為現在有非常多台北市政府有給職顧問都睜著眼睛看游淑慧怎麼陳述這件事。

陳智菡強調，千萬不要雙標，民選首長與一般公務員不太一樣，受到規範不能完全等而視之，但是政治人物特別是公務人員參與政治活動是有受到規範的，只要回去翻一下《公務人員行政中立法》就可以清楚說明，公務人員不能兼任黨職，這跟參與會議、活動是不同的事情，另外也不能兼職開節目。

她呼籲，游淑慧一定要好好把法規研究清楚，相信游不只現在擔任市議員，過去也擔任過北市府觀傳局主秘，法規規範游淑慧應該很清楚。

媒體追問陳智菡當市府顧問時，也有參加中午黨政會議，陳智菡說，可以看去《公務人員行政中立法》，清楚規範不得兼任黨職、不得兼職，「這些規範我都牢牢的遵守」。