為吸引更多國際資金投資台灣股市，並打造友善外資投資環境，金管會開放境外外國機構投資人得指定二家以上保管機構，俗稱多保銀機制。依據開放措施，FINI得指定二家以上保管機構，並應指定一家主保管機構及最多三家次保管機構。

據了解，金管會主動了解外資需求、以及美國商會白皮書也有提出相關建議案。而多保銀的好處是，外資集團在海外也有多家保銀，每家保銀熟悉的銀行又大不相同，開放多保銀機制可以提升外資投資效率。

另金管會已核備證交所提報的《境外外國機構投資人指定二家以上保管機構作業要點》，主要內容包括外資登記、股務作業及主、次保管機構分別計算辦理有關投資固定收益商品限額、匯出借券賣出價款等限額作業。

後續將由證交所集保中心、股務代理機構、保管機構、證券商等市場參與者進行系統開發與建置作業，預計於114年第1季開始實施，預估2、3月間就可上線實施。

金管會表是，開放實施後，將有助於提高外資對我國資本市場之投資效率、降低外資管理資產之成本，進而提升其投資台灣股市意願。