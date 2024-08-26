這家中國大陸最大的油商表示，2024上半年淨利年增1.7%，至357億人民幣，約50億美元。同時，營收為1.58兆人民幣，減少1.1%。另外，採油量在今年前6個月增加15%，但石油加工量卻減少38%，行銷與經銷方面也下降14%。

因使用在營造的柴油銷售不佳，中石化的化工業務雖然虧損有在減少，但還是無法到損益兩平的境界。根據大陸官方統計，煉油產業是當地表現最差的產業之一，2024上半年累計虧損達160億人民幣，約22億美元。原因之一是，紅海衝突升溫導致油價上漲以及運輸成本大增。

在使用的能源轉變下，傳統燃料漸漸減少，因為電動車以及天然氣卡車愈來愈多。加上中國大陸的房地產危機仍在，經濟成長趨緩下，石化產品呈現供過於求的現象。

彭博社指出，跟把重心放在上游產品的同業不一樣，中石化比重大的煉油業務，更容易受到中國大陸工業以及零售消費的影響。在首季財報亮眼後，中國石油天然氣（PetroChina）將在26日公布最新財報，中國海洋石油（CNOOC）則在28日。

在中石化獲利達到市場預期後，26日盤中股價在港交所一度漲1.8%。中石化表示，對2024下半年前景樂觀，預估中國大陸經濟可望再改善，看好天然氣和化工產品的需求。中石化預估，下半年石油加工與產品銷售量應不會輸給上半年，其中也包括賣出較少的柴油。