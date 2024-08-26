墾丁為國內旅遊觀光勝地，近年屢傳食宿價格高漲，造成人潮慘澹，其中沙灘被陽傘業者長期佔據亂象，也被點名是導致觀光下滑的原因之一，墾管處指出，為防止業者亂插傘的亂象衍生，去年曾公開招標，有3家業者得標，除繳納3萬履約保證金，每年還需繳2000元至6000元不等的營運權利金，但民眾認為向業者租借一支陽傘要價300元，業者出借20支就回本，「一年的費用一個周末就賺回來了吧？」

據《三立新聞網》報導，墾管處表示，沙灘上陽傘亂象多次被反應，去年4月公開招標，由3家業者委外經營，依照規定，簽約前須繳納3萬元履約保證金及營業權利金，營業權利金包括每輛水上摩托車4000元／年、陽傘承租（位）2000元／年、水上摩托車及陽傘6000元／年，此外還得負責維持環境，墾管處強調，業者必須遵照契約規範，違規情節嚴重者，可禁止營業。

但業者出租給遊客一支陽傘價格為300元，出租達20支陽傘，就能賺回年繳的6000元營運權利金，有民眾認為太過便宜業者，直指墾管處訂定的合約租金太少，「一年的費用一個周末就賺回來了吧？」

高雄餐旅大學觀光研究所教授劉喜臨表示，在人力短缺、公部門經營有限的情況下，委外經營是現在的趨勢，但委外給廠商經營後公部門仍要管理，建議可用記點方式，若有爭議事件或違反規定等事項就記點，超過一定的點數就強制取消經營資格，以便強制規範。