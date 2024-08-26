高居不下的地方債是大陸政府今年亟欲解決的重要課題。根據大陸財政部消息，經過各方面協同努力，大陸地方政府債務風險得到整體緩解，隱性債務規模逐步下降。總的看，目前大陸地方政府債務風險總體可控。

大陸《證券時報》報導，2023年以來，大陸財政部按照黨中央關於「要有效防範化解地方債務風險，制定實施一攬子化債方案」的決策部署，各有關部門、各級地方黨委和政府進一步加大工作力度，採取更多更實舉措，取得積極成效。

報導稱，大陸財政部在地方政府債務限額空間內安排一定規模的再融資政府債券，支持地方特別是高風險地區化解隱性債務等，緩釋到期債務集中償還壓力，降低利息支出負擔。

報導指出，按照「省負總責，市縣盡全力化債」的原則，各地立足自身努力，統籌各類資源，制定化債方案，逐項明確具體措施。經過各方面協同努力，地方政府債務風險得到整體緩解，隱性債務規模逐步下降。

據《華爾街日報》之前報導，大陸地方政府隱性債務的總規模，預估達7兆至11兆美元，幾乎是大陸中央政府規模的2倍；其中有高達8000億美元面臨很高的違約風險。

大陸總理李強今年3月在「大陸國務院防範化解地方債務風險工作視訊會議」上強調，要持續深入化解地方政府債務風險，堅決落實過緊日子要求，用足用好各類政策資源，加快化債方案推進實施。

李強還稱，要加大清理拖欠企業帳款力度，分類施策推進清欠工作，切實做到實質性清償。要堅持遠近結合、堵疏並舉、標本兼治，建立與高品質發展相適應的政府債務管理機制，完善地方政府投融資體制，健全防範拖欠帳款長效機制，堅決阻斷違規舉債、變相舉債的路徑。

李強也提醒，要統籌抓好化債和發展，在高品質發展中推進債務風險化解。要以化債為契機倒逼發展方式轉型，在改革創新上邁出更大步伐，在化解債務風險中找到新的發展路徑。