大蒜是有名的抗癌食物。中醫師高皓宇表示，研究發現，大蒜還能促進我們身體產生胰島素，增進身體對胰島素的敏感度，有降低血糖與血脂的效果，且吃的越多，降低血糖的效果越明顯。

高皓宇在YouTube頻道發布影片指出，有一個研究找60個病人，把他們分成兩2組，一組吃大蒜，另外一組沒有吃，經過24周之後，發現有吃大蒜的這組，血糖與血脂都降低，且在降低血糖方面，它的效果跟吃的劑量呈現正相關。

除有助降低血糖與血脂，高皓宇說，大蒜還是胰島素的好朋友，吃大蒜可以促進我們身體產生胰島素，除此之外，還可以增進身體對胰島素的敏感度。

台灣癌症基金會也在官網PO文指出，大蒜中的蒜素目前已被證實具有防止腫瘤增生的效果，可抑制致癌物亞硝胺的形成與代謝，影響身體解毒系統酵素的作用，與修補細胞和增強免疫力功能以抵抗癌症的侵犯。而流行病學的調查也發現大蒜的攝取對於胃癌、大腸癌等有預防的作用。

台灣癌症基金會指出，值得留意的是，加熱之後會降低大蒜中的抗癌有效成分，最好能將生蒜切薄片或拍碎後，放置常溫中，讓空氣與之接觸，能使蒜中的蒜胺酸、蒜酶轉化為蒜素，提高抗癌的效用。