銀行高層慘遭詐騙，最後竟搞垮公司。美國地區銀行Heartland Tri-State Bank的執行長漢尼斯（Shan Hanes）挪用4700萬美元（約新台幣15億）的資金，使得銀行倒閉遭美國聯邦存款保險公司（FDIC）接管，他也面臨至少24年以上的刑期，結局相當悽慘。

綜合外媒報導，漢尼斯落入詐騙集團「殺豬盤」的陷阱，投資詐騙讓他在2023年5月至7月間執行11次未得到授權的匯款，將4700萬美元分批轉入詐騙集團的虛擬貨幣帳戶。

不僅如此，漢尼斯也被發現挪用投資俱樂部、女兒大學儲蓄帳戶及教堂的公費資金，手段相當離譜，原本漢尼斯期待能透過投資虛擬貨幣大賺一筆，沒想到最終一毛錢都沒有拿回來，還得接受法律制裁。

由於漢尼斯為執行長，就算下屬發現事情怪怪的也不敢多言，直到有一次漢尼斯向朋友借錢還稱「只要再過兩個月，我就能獲得巨大回報」才東窗事發，朋友得知漢尼斯挪用公款後，通報銀行董事會漢尼斯隨即遭開除。

檢察官批評漢尼斯貪得無厭，不僅沒有職業道德，還背叛了朋友與家人，漢尼斯的違法行為不僅摧毀Heartland銀行，還削弱大眾對金融機構的信任。