25日深夜起陸續約200輛汽機車湧入合歡山區，參加夜衝武嶺看日出活動。（民眾提供／楊靜茹南投傳真）

中台灣盛行車聚，2周前大批改裝車國3南投休息站車聚，藝人王陽明也到場，停車場塞滿，車流回堵癱瘓國道，前（24）日深夜南投休息站又辦車聚，其中1輛賓士車掛假車牌遭拖吊，今（26）日200輛汽機車響應合歡山武嶺車聚看日出，警方加強交通疏導，取締4件交通違規。

合歡山武嶺位處高海拔，暑假氣候涼爽，暑假期間吸引大批人潮到武嶺看日出，加上合歡山地區停車場收費，且停車空間不足，大批汽機車違規停放路邊紅線，嚴重影響交通，被網友戲稱全台最高海拔的「武嶺夜市」；網友日前在網路社團號召機車車友26日清晨在合歡山武嶺車聚看日出，25日深夜起陸續約200輛汽機車湧入合歡山區。

200輛汽機車響應26日清晨合歡山武嶺車聚看日出，警方嚴陣以待。（民眾提供／楊靜茹南投傳真）

200輛汽機車夜衝合歡山武嶺，車友們看完日出，7時左右陸續下山。（民眾提供／楊靜茹南投傳真）

參加車聚網友po文自嘲「看日出夜衝武嶺，買菜車解鎖第2次」；也有人認為，合歡山星空好美，不合歡山超級無敵冷，為了等日出，沒睡飽，非常不舒服，所幸每次上山總是有驚喜，「這一次有一群朋友同行，真的很快樂」。

警方指出，網友日前在網路社團號召機車車友至武嶺車聚看日出，早已規畫勤務嚴陣以待，25日深夜起至26日凌晨，陸續有汽機車湧入合歡山區，經統計約200輛汽機車至合歡山武嶺地區看日出，其中有4名用路人因違規停車或無照行駛遭開單告發；車友們短暫停留看日出後，7時左右陸續下山，過程平和順暢。

警方提醒，合歡山武嶺位處高海拔，參加夜衝武嶺看日出的車友，務必做好保暖措施，建議妥善休息勿疲勞駕駛以策安全。