喬遷茶會活動邀請到我國外交部駐荷蘭台北代表處陳欣新大使、中華民國對外貿易發展協會代表及荷蘭多位重要台商客戶蒞臨指導，共同見證兆豐銀行在荷蘭的新里程碑。

兆豐銀行在歐洲的布局廣泛，擁有阿姆斯特丹分行、巴黎分行及倫敦分行，分行數量為國內銀行之最，展現了豐富的海外經營經驗。阿姆斯特丹分行自1990年成立以來，作為荷蘭唯一的台資銀行，一直具有重要的代表地位，並且作為專業的歐元清算行，能為客戶提供快速、即時的歐元區及跨境匯款服務。此外，該分行與歐洲主要聯貸機構保持緊密合作關係，積極支持在荷蘭發展的台商，尤其是在南荷蘭設有總部的企業。

本次遷址至World Trade Center，不僅為兆豐銀行在歐洲的業務拓展注入新動能，還將加強與其他海外及國內據點的合作，擴大國際匯款及聯貸業務，致力於成為台商拓展歐洲業務的首選夥伴，共創雙贏局面。

兆豐銀表示，未來兆豐銀行將繼續透過國內外團隊的密切合作，積極配合政府政策，支持台商的海外發展。憑藉豐富的海外經營經驗及全球據點網絡，兆豐銀行將持續推動淨零轉型及ESG企業永續經營，致力於在國際上發揮台灣在永續金融領域的正向影響力。