材料-KY今年上半年稅後純益達38.56億元，年增1.41倍，每股純益達44.89元。第二季稅後淨利17.53億元，季減16.5%、年增62.7%，創歷年第三高紀錄，每股盈餘20.41元。材料董事會決議今年上半年每股配發26元現金股利，配發率57.92%。

在產能規劃方面，材料-KY因應絲束需求與營運成長，2024年7月中旬已順利完成擴增絲束產能，預計2025年1月再完成擴增絲束產能，暨預計2025年第二季完成與中峰化學規模相當醋片新廠。另東南亞設廠(絲束)計畫，擬與當地大型菸草公司洽談合資，目前正按部就班去進行。

展望2024年下半年度，由於加熱不燃燒菸市場成長及地緣政治情勢變化等因素，全世界供應鏈已重新排序，絲束可望持續受惠；另濟南大自然新材料亦看好醋片在中國的內需市場，供應鏈改變的長期趨勢持續支持濟南大自然新材料成長。在平均銷售單價優於2023年度，且今年度有新的絲束產能擴充規劃之下，樂觀看待成長動能延續。