為應對罷免投票將於10月13日舉行，基隆市長謝國樑近期每周一、三、五上午都會在臉書開直播宣傳市政。26日上午，謝國樑表示，原海軍131艦隊的威海營區基地，市府與交通部航港局合作，預計將於明年第3季展開招商說明會，朝向複合式商場方向規劃開發。

謝國樑表示，原威海營區這塊基地就在基隆長榮桂冠飯店隔壁，他上任後，就積極推動這塊基地的招商案。他希望這塊基地未來能夠打造一座結合購物中心、停車場、飯店的複合式建築。

基隆市都發處長謝孝昆表示，市府從去年起便與航港局共同討論這塊基地開發的計畫。航港局也邀請野村顧問公司進行相關的規劃。今年4月，基隆市政府經與交通部航港局、台灣港務公司、國產署討論後，初步達成共識，未來將以交通部航港局為主導，透過BOT促參方式朝商業開發推動。

謝孝昆指出，因為這塊基地原先的都市計畫用途是機關用地，因此市府將會針對這塊用地進行都市計畫變更，將其改變為商業區。其次這塊基地的容積率約在320％左右，換言之開發後可以有1.2萬坪到1.5萬坪左右的容積。

謝孝昆說，若中央的可行性評估及都市計畫變更過程一切順利，預計這塊基地應該會在明年第三季，也就是8月到9月左右，開始啟動招商說明會。市府也會積極與航港區討論，是否在市府協助進行都市設計、審議等行政加速的情況下，看是否能夠在明年底到年初完成投資簽約。

謝國樑表示，若這塊基地能夠順利開發，並朝向複合式的商場及飯店規劃，則預期可以為基隆增加超過2000名的就業機會。也能夠將東岸的義一、義二路商圈、信二路商圈，整合在一起，創造更大的價值。